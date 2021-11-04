Kuşadası'nda Rubato rüzgarı esti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir mekanda konser veren Rubato yoğun ilgi gördü.

Kendine has yorumuyla büyük beğeni toplayan ve dillerden düşmeyen şarkıları kendi tarzında yorumlayan Rubato, Kuşadalı müzikseverlerle bir araya geldi. Arabeskten popa kadar geniş repertuvarlarıyla seyircilerini müzikal yolculuğa çıkaran Rubato Grubu'nun üyeleri, "Kaç Kadeh Kırıldı", "Yıkılmışım Ben", "Unuturum Diye Yorma Kendini", "Aldırma Gönül", Beni Bu Derde Sen Attın", "İsyan" gibi dillerden düşmeyen şarkılarla Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıları kendilerine has yorumlayan grup, üç saatlik canlı performansın ardından alkışlar eşliğinde konserini sonlandırdı. - AYDIN