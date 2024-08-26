Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği Bolu Mengen Uluslararası Aşçılar Turizm ve Gastronomi Festivali\'ne Katıldı

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Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), Kuşadası Belediyesi'nin katkıları ile bu yıl 37'ncisi düzenlenen Bolu Mengen Uluslararası Aşçılar Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Kuşadası Sokak Festivali'ne de destek veren ekip, yaptığı yöresel yemeklerle etkinliğe damga vurdu.

Bolu Mengen Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun düzenlediği, Bolu Mengen Uluslararası Aşçılar ve Turizm ve Gastronomi Festivali büyük ilgi gördü. Festival, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milletvekili Yüksel Coşkuneri, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Kıbrıs Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Japonya ve Macaristan büyükelçileri, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz, Masterchef yarışmasının jürisi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz yıllar şampiyon olan Metin Yavuz ve Türkiye genelindeki aşçılar dernekleri ve üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivalde, Türkiye genelindeki aşçılar derneklerinin üyeleri ve öğrencilerinin lezzetli yemekleri hazırlanan stantlarda Mengen halkına ikram edildi. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), fuarda kapsamında domates çorbası, kabak tatlısı ve incir uyutması ile damakları şenlendirdi. Etkinlik hakkında açıklama yapan KUPAD Başkanı Aydın Sürer, "Aşçılığın başkenti Mengen'de tüm Türkiye'den gelen aşçıların katıldığı festivale Kuşadası'nı en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Festivalde domates çorbası, incir uyutması, kabak tatlısı ikram ettik ve Mengen halkı tarafından büyük ilgi gördük. KUPAD olarak Bolu Mengen'de düzenlenen festivale gelmemizde bizlere destek veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - AYDIN