Kütahya Belediyesi \'Akademi Söylüyor\' isimli Türk Halk Müziği konseri düzenledi

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Kütahya Belediyesi tarafından "Akademi Söylüyor" isimli Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, unutulmaz Türk Halk Müziği eserleri seslendirilirken, sahne alan halk oyunları ekibi de büyük beğeni topladı.

Başkan Kahveci, kültürel zenginliklerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için kararlılığını vurgulayarak, Kütahya'nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. - KÜTAHYA