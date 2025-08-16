Kütahya\'da 92. Turizm ve Ticaret Panayırı Açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde bu yıl 92'incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı törenle açıldı.

Leylekkürü mevkiinde düzenlenen panayırın açılış törenine, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve Ahmet Erbaş, il protokolü ve kurum yetkilileri katıldı.

Açılış törenindeki konuşmasında panayırın önemine değinen Vali Musa Işın, "Simav'ın her türlü hizmete layık olduğunu biliyoruz ve bu konuda milletvekillerimiz ile belediye başkanlarımızla birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. 92 yıllık geçmişe sahip bu panayır, sadece Simavlıların değil, bölgenin dört bir yanından gelen esnafların da buluşma noktası haline gelmiş durumda. Bu geleneğin bölgemize, ilçemize ve buraya gelen tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımızı bu etkinliğinden dolayı tebrik ediyorum. Herkese hayırlı ve bol kazançlar diliyorum "dedi.

15-24 Ağustos tarihleri arasında 10 gün sürecek eğlence ve alışverişin bir arada yer alacağı panayırın ilk günü saat 21.00'de ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne alacak.

Panayırda Derya Bedavacı, Ali Kınık, Ece Ceylin, Sefo gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Zakkum ve Maryjane grupları izleyicilerle buluşacak. - KÜTAHYA