Dumlupınar'da sanatçı Ünal Sofuoğlu coşkusu - Son Dakika
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Dumlupınar'da sanatçı Ünal Sofuoğlu coşkusu

27.08.2022 10:35
Dumlupınar'da sanatçı Ünal Sofuoğlu coşkusu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan sanatçı Ünal Sofuoğlu seslendirdiği türkülerle müzik severlerin büyük beğenisini kazandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan sanatçı Ünal Sofuoğlu seslendirdiği türkülerle müzik severlerin büyük beğenisini kazandı.

İlk Hedef Anıt Meydanı'nda sahne alan Ünal Sofuoğlu, seslendirdiği şarkılarla alanı dolduran katılımcılara güzel bire gece yaşattı.

Konserde sanatçı Ünal Sofuoğlu'na Kaymakam ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kütahya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dumlupınar'da sanatçı Ünal Sofuoğlu coşkusu - Son Dakika

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