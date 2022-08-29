Konserde, Retrobüs Müzik Grubuna gecenin anısına Dumlupınar Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kütahya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Dumlupınar'da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi - Son Dakika

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