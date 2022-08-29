Dumlupınar'da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi - Son Dakika
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Dumlupınar'da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi

29.08.2022 10:56
Dumlupınar'da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesindeki Halk Konserlerinin 3. gününde sahne alan Retrobüs Müzik Grubu performansıyla dinleyenleri hayran bıraktı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer'in 100.Yılı kutlamaları çerçevesindeki Halk Konserlerinin 3. gününde sahne alan Retrobüs Müzik Grubu performansıyla dinleyenleri hayran bıraktı.

Dumlupınar'da düzenlenen konserler serisinde İlk Hedef Anıt Meydanında sahne alan Retrobüs Müzik Grubu taklitleri, dönem kostümleri ve sahne performansıyla müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, Retrobüs Müzik Grubuna gecenin anısına Dumlupınar Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kütahya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dumlupınar'da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dumlupınar'da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi - Son Dakika
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