Aracının yakıtı biten Kutsi yolda kaldı

Ünlü şarkıcı Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Yolda kalan Kutsi, aracını kenara çekip yakıtın getirilmesini bekledi. Yakıtın gelmesinin ardından ünlü şarkıcı yoluna devam etti.

TERS İSTİKAMETTE BEKLEDİ

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.