Aracının yakıtı biten Kutsi yolda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aracının yakıtı biten Kutsi yolda kaldı

04.08.2023 11:13

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken aracının yakıtı bitti. Bu sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza meydana geldi. Kutsi, yakıtın gelmesiyle depoyu doldurduktan sonra yoluna devam etti.

Ünlü şarkıcı Kutsi, aracıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlediği sırada yakıtı bitti. Yolda kalan Kutsi, aracını kenara çekip yakıtın getirilmesini bekledi. Yakıtın gelmesinin ardından ünlü şarkıcı yoluna devam etti.

TERS İSTİKAMETTE BEKLEDİ

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde, Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü. Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

Yakıtı biten Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur yolda kaldı
Yakıtı biten Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur yolda kaldı
Yakıtı biten Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur yolda kaldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Marmara, Kutsi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aracının yakıtı biten Kutsi yolda kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Nijer'deki darbecilerden Batı Afrika ülkelerine tehdit
10:59 Nijer'de darbeci askerlerden tehdit: Askeri operasyon düzenlerlerse saldırırız
10:59 Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirle İşlem Görüyor
10:57 Altının gram fiyatı 1.678 liradan işlem görüyor
10:43 iPhone 8 ve iPhone X'e güncelleme gelmeyecek
10:38 Eylülde 2 iPhone modelinin daha fişi çekiliyor: Güncelleme gelmeyecek, değeri yarı yarıya düşecek
10:37 Dolar/TL 26,99 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Dolar haftanın son işlem gününde 26,99'dan işlem görüyor
10:29 Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor
10:27 20 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 11:31:49. #1.13#
SON DAKİKA: Aracının yakıtı biten Kutsi yolda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement