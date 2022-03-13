La Casa de Papel'in Yıldızı Pedro Alonso Sevgilisiyle İstanbul'da! - Son Dakika
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La Casa de Papel'in Yıldızı Pedro Alonso Sevgilisiyle İstanbul'da!

13.03.2022 16:39
La Casa de Papel'in Yıldızı Pedro Alonso Sevgilisiyle İstanbul'da!

Dünyaca ünlü 'La Casa de Papel' dizisindeki Berlin karakteriyle bilinen Pedro Alonso, sevgilisi ile yakın dostu olarak bilinen işletmeci Erkan Şen ile birlikteydi.

'La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso, sevgilisi ile İstanbul'a geldi. Her akşam farklı mekanlarda birlikte vakit geçiren çifte dün akşam işletmeci Erkan Şen de eşlik etti. Grup son olarak Boğaz'da bir restoranda yemek yedi.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Pedro Alonso "Türk yemeklerini ve İstanbul'u çok özlemiştim. Geçen aylarda kitabım için gelmiştim şimdi de İstanbul ve boğazın tadını çıkarmak için geldim. Bence İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri." dedi. Pedro Alonso, dizideki imajından çıkıp sakallarını uzattı. Birçok kişi dünyaca yıldızı tanıyamadı.

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Erkan Şen, İstanbul, Berlin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin La Casa de Papel'in Yıldızı Pedro Alonso Sevgilisiyle İstanbul'da! - Son Dakika


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SON DAKİKA: La Casa de Papel'in Yıldızı Pedro Alonso Sevgilisiyle İstanbul'da! - Son Dakika
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