Londra'da Tiyatro Açıyor - Son Dakika
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Londra'da Tiyatro Açıyor

01.05.2022 13:07
Londra'da Tiyatro Açıyor

Emre Kınay, sahibi olduğu Duru Tiyatro'yu Londra'da ardından da Berlin'de açacak. Ünlü oyuncu, "Amacımız orada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türk Edebiyatı'ndan esinlendiğimiz oyunları sergilemek ve oyunculuk dersleri verip yeni bir oyuncu kadrosu geliştirmek istiyoruz" dedi.

Ekranların ve sahnelerin sevilen oyuncusu Emre Kınay, önceki dün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Kendisinin de sahibi olduğu Duru Tiyatro'da toplantı gerçekleştiren Emre Kınay, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Londra'da yeni bir şube açacağını dile getiren Kınay "Hayırlısıyla şimdi Londra'ya Duru Tiyatro'yu açma girişimindeyiz. Sonra da Berlin olarak düşünüyoruz. Orada da Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz oyunlar İngilizce olarak sergilenecek. Amacımız orada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türk Edebiyatı'ndan esinlendiğimiz oyunları sergilemek ve oyunculuk dersleri verip yeni bir oyuncu kadrosu geliştirmek istiyoruz. Burada da eğlencelerimiz performanslarımız ve oyunlarımız tam gaz devam ediyor" dedi.

Londra'da Tiyatro Açıyor
Londra'da Tiyatro Açıyor

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Emre Kınay, Tiyatro, oyunlar, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Londra'da Tiyatro Açıyor - Son Dakika


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