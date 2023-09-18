Los Angeles'da iki model, bir kaç gün arayla aynı binada ölü olarak bulundu - Son Dakika

Los Angeles'da iki model, bir kaç gün arayla aynı binada ölü olarak bulundu

Son Güncelleme: 18.09.2023 15:17

Nikki Coats ve Maleesa Mooney adlı modeller, Los Angeles'taki bir gökdelende birkaç gün arayla ölü bulundu. Kızlarının bir seri katil tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran aileler, iki modelin de düşmanının olmadığını ve ölümlerinden kısa bir süre önce kendileriyle görüştüklerini söyledi. Emniyet güçleri, cinayetlerle ilgili soruşturma başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles'ta bir gökdelende bir kaç gün arayla Nikki Coats ve Maleesa Mooney adlı iki modelin cansız bedeni bulundu. Evlatlarını kaybeden aileler, ölümlerde bir seri katil ihtimali olduğunu düşünürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Model Nichole 'Nikki' Coats'un ailesine randevuya gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınmadı. 10 Eylül tarihinde cesedi bir gökdelen dairesinde bulundu. Polis, Coat'sın ölümünün doğal yollardan olmadığını ve ölümün şüpheli olduğunu söyledi.

Los Angeles'de bir kaç gün arayla aynı bölgede iki model ölü olarak bulundu. Aileler seri katilden şüpheleniyor

2 GÜN SONRA BİR MODEL DAHA ÖLÜ BULUNDU

Sadece iki gün sonra 31 yaşındaki model Maleesa Mooney, ailesi ile mesajlaştın sonra cesedi aynı evde bulundu. Coats'un cesedini bulan teyzesi May Stevens, bir basın toplantısında "dışarıda bir avcı var" dedi, ancak yalnızca Mooney'nin ölümü resmi olarak cinayet olarak kabul edildi.

ACILI AİLE, BEDENİ PARÇALANMIŞ KIZLARINI ZOR TEŞHİS ETTİ

Kurbanın annesi Sharon Coats, "Bazı cevaplar istiyorum çünkü kızım gitti. Ve bu adil değil. Herkesin bunu ona kimin yaptığını bilmesini istiyorum. Gitmemeliydi" dedi. Stevens, kendisi ve diğer endişeli aile üyelerinin cesedi parçalandığı için kızlarını zorla teşhis ettiklerini söyledi. Aile, kızlarının vücudunu keşfettiklerinde, onun olduğunu zar zor anlayabildiklerini söyledi.

Coats'un annesi kızının düşmanı olmadığını ve arkadaşları ve topluluk tarafından sevildiğini söyledi.

Los Angeles'de bir kaç gün arayla aynı bölgede iki model ölü olarak bulundu. Aileler seri katilden şüpheleniyor
Los Angeles'de bir kaç gün arayla aynı bölgede iki model ölü olarak bulundu. Aileler seri katilden şüpheleniyor
Los Angeles'de bir kaç gün arayla aynı bölgede iki model ölü olarak bulundu. Aileler seri katilden şüpheleniyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Los Angeles'da iki model, bir kaç gün arayla aynı binada ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Los Angeles'da iki model, bir kaç gün arayla aynı binada ölü olarak bulundu - Son Dakika
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