Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, haziran ayının başında ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığı için yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe edilerek tedavisine devam edilen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. 64 yaşındaki Madonna, önceki gün yaşadığı zor günlerin ardından ilk kez görüntülendi.

TANINMAMAK İÇİN KAMUFLE OLDU

Geçirdiği zor günlerin ardından sağlığına kavuşan Madonna, New York sokaklarında dolaşırken Lauren Conlin adlı hayranı tarafından görüntülendi. Şarkıcının TikTok'ta paylaşılan görüntüde siyah şort, tişört, şapka ve gözlüklü kombini dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, rahatsızlığından dolayı 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayan dünya turnesini iptal etmişti.