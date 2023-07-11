Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı - Son Dakika
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Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı

11.07.2023 10:52

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Madonna, taburcu olduktan sonra New York sokaklarında görüntülendi. Şarkıcının sağlığına kavuştuğu ve hayranlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğu görüldü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, haziran ayının başında ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığı için yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe edilerek tedavisine devam edilen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. 64 yaşındaki Madonna, önceki gün yaşadığı zor günlerin ardından ilk kez görüntülendi.

TANINMAMAK İÇİN KAMUFLE OLDU

Geçirdiği zor günlerin ardından sağlığına kavuşan Madonna, New York sokaklarında dolaşırken Lauren Conlin adlı hayranı tarafından görüntülendi. Şarkıcının TikTok'ta paylaşılan görüntüde siyah şort, tişört, şapka ve gözlüklü kombini dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, rahatsızlığından dolayı 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayan dünya turnesini iptal etmişti.

Enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören, Madonna, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi
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Madonna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı - Son Dakika
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