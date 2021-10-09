Akın Akınözü bakın kiminle görüntülendi

Yurt dışından gelen misafirlerini gezdirdiğini ve alışveriş için buraya geldiklerini söyleyen Akınözü, "Yurtdışından benim ev arkadaşımın annesi ve arkadaşı İstanbul'a geldiler. Bende onları burada misafir edip ağırlıyor ve imkanım oldukça gezdirmeye çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

Hercai dizisiyle hayran kitlesini genişleten Akın Akınözü, uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor.

ABD'de Hispaniklere hitap eden Telemundo kanalında yayınlanmaya başlayan Hercai dizisiyle birlikte dizinin başrolü Akın Akınözü, Hispaniklerin yeni idolü oldu.

HİSPANİK NEDİR?

Hispanik terimi ABD'de ilk olarak 1970'lerde ortaya çıkmıştır. İspanya'dan, İspanyollardan ve İspanyol kültüründen türemiş ya da bu kültürle ilgili anlamında kullanılan bir sözcüktür. Irksal bir terim olarak kullanılmamaktadır. Ancak Hispanik tabiri tanımlanan birçok insan bu tabirin kendilerini temsil ettiğini kabul etmemektedir.

HİSPANİK TERİMİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Hispanik terimi ABD'de ilk defa Amerikan Nüfus Dairesi tarafından kullanılmıştır. ABD'de Hispanik olarak tanımlanan yaklaşık 44 milyon kişi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar ise, yakında zamanda Hispanik'lerin nüfusunun çok daha fazla olacağını ortaya koymuştur.

HİSPANİK OLARAK KİMLER ADLANDIRILABİLİR?

Hispanik tanımlaması ABD'de yaşayan ve kültürel kökenleri Meksika, Porto Riko, Küba, Orta Amerika ve diğer Latin Amerika ülkeleri olan kişiler için kullanılabilir.