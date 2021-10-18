Aradığı aşkı sonunda buldu! İşte yeni sevgilisi...

Sevgilisinin doğum gününde romantik bir paylaşım yapan Gülden, "Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum" dedi.

Gülden'in sevgilisi İzzet Başlak ise, "İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni" yorumunu yaptı.

Gülden, 3.5 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu'nun taciz ve tehdit mesajlarına maruz kalmıştı. Gülden, zor günleri atlattıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

GÜLDEN KİMDİR?

Gülden, 2 Ocak 1984 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nden mezun olmuştur. Ortaokul yıllarında şarkı sözleri yazmaya başlayan Gülden Mutlu, üniversite yıllarında İzmir'de çeşitli mekanlarda sahne aldı, aralarında TRT sanatçılarının da bulunduğu konserlerde keman çaldı. 2 yıl Ege Ordu Komutanlığı'nın sanatçılığını da üstlenen Mutlu, 2008-2012 arası restoran sahibi eşi ile Londra'da yaşadı. Londra'da yerel koronun şefliğini yaptı, parlamento da sahne aldı. Londra'nın ilk kadın şefi olarak adı gazetelerde geçti. Şarkı demoları için Türkiye'ye geldi ve Emre Aydın ile tanıştı.

Emre Aydın'ın 2012 yılında çıkardığı albümün çıkış parçası Soğuk Odalar'ın söz yazarı ve bestecisi olan Gülden Mutlu'nun 2010 dogˆumlu Melisa adında bir kızı vardır.

Albümleri:

Sen Yokken Olanlar

Single'ları:

Unutamam Dedin (2012)

Uzun Lafın Kısası (feat. Bahadır Tatlıöz & Ozan Doğulu) (2016)

Bye Bye (2016)

Açık Yara (2017)

Ne Biliyorsun Hakkımda (ft. Aşkım Kapışmak) (2017)

Ben Seni Böyle mi Sevdim? (2018)

Çiçek Gibi (2018)

Kandırmışlar Aşk Diye (2019)

Mendil (2019)

Yakarım İstanbul'u (2019)

Klipleri:

"Soğuk Odalar" (ft. Emre Aydın)

"Unutamam Dedin"

"Yatsın Yanıma"

"Gel de Yak"

"Uzun Lafın Kısası (feat. Bahadır Tatlıöz & Ozan Doğulu)

"Bye Bye"

"Açık Yara"

"Ne Biliyorsun Hakkımda" (ft. Aşkım Kapışmak)

"Ben Seni Böyle mi Sevdim?"

"Çiçek Gibi"

"Kandırmışlar Aşk Diye"

"Mendil"

"Yakarım İstanbul'u"

Ödülleri:

2013 – 1. Türkiye Müzik Ödülleri- En I·yi Düet – Emre Aydın & Gülden Mutlu – Sogˆuk Odalar