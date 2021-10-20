Milyonlarca insan tarafından takip edilen ve geçmiş yıllarda da mixtape albümlere imza atan Hip-Hop dünyasının sevilen ismi Khontkar, PLA4: The Vision mixtape'ini hazırladı. Albüm aynı zamanda kendisinin ilk orijinal mixtape albümü olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. PLA4: The Vision albümünde yer alan ve KÖK$VL'ın düet performansıyla Khontkar'a eşlik ettiği Kuzgun isimli müzik video, ikonik sneaker, giyim ve aksesuar ürünlerini sokak modasını yakından takip edenlerle buluşturan Sneaks Up'ın katkılarıyla müzikseverlerle buluştu.

Hayatta hangi başarıdan başarıya koşarlarsa koşsunlar, yolun en başından beri değişmeyen bazı şeylerin aynılığının onlara verdiği yorgunluğa ve yüklediği ağırlığa işaret eden çalışmanın video yönetmenliğini ise Emrah Tarım üstleniyor. Sneaks Up'ın katkılarıyla yayınlanan Kuzgun tüm dijital mecralardan izlenebiliyor.

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