Kraliçe'den onay çıktı: Artık taç giymeye hazır

YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYORLAR

Fakat, İngiliz basınının iddialarına göre tüm bu karmaşa içinde Kraliçe'nin yüzünü güldüren bir kişi var: O da torunu Prens William'ın eşi Kate Middleton.

KRALİÇE'NİN DE KALBİNİ ÇALDI

Kraliyet ailesi uzmanlarının bu iddiaları, Kraliçe'nin oğlu Charles'ı atlayıp tahtını torununa bırakmasıyla ilgili söylentileri bir kez daha gündeme getirdi. US Weekly'nin kraliyet uzmanı muhabiri Christina Garibaldi'ye göre "William'ın 10 yıllık eşi Cambridge Düşesi Catherine ya da daha çok kullanılan adıyla Kate Middleton, taç giymeye çoktan hazır. Üstelik buna Kraliçe de onay verdi.

KARAR YETKİSİNİ DE VERİYOR

Garibaldi'nin ileri sürdüğüne göre Kraliçe, torunu William ve eşi Kate ile haftanın belirli günlerinde internet üzerinden toplantılar yapıyor. Hatta bazı konularda kararı da ailesinin geleceği olarak gördüğü genç çifte bırakıyor.

ONLARA GÜVENİ TAM

Yine Christina Garibaldi'nin öne sürdüğüne göre, Kate Middleton son 10 yılda, aile içinde iyi bir "takım oyuncusu" olduğunu kanıtladı. Garibaldi "Bir kaynağın bize anlattığına göre William ile Kate tahta çıkmaya hazır" diye konuştu. Garibaldi, geçen yıl boyunca William ile Kate'in ek görev ve sorumluluklar aldığını ve kendilerine gelecekteki görevleri için rehberlik yapan Kraliçe ile sıkı bir iletişim halinde olduklarını öne sürdü. Onun iddiasına göre William ile Kate konusunda Kraliçe'nin güveni tam.

BABASINDAN SONRA İKİNCİ SIRADA

Taht sıralamasında Kraliçe 2. Elizabeth'in ilk sıradaki varisi büyük oğlu Prens Charles. Onun ardından en büyük torunu ve Charles'ın Diana Spencer ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu William geliyor. Ondan sonra da taht için sırada William ile Kate'in çocukları George, Charlotte ve Louis geliyor.

GERÇEK KRALİÇE OLAMAYACAK

Prens William tahta çıktığında eşi Kate Middleton gerçek bir kraliçe olmayacak. Yani "hükümdar" sıfatı taşımayacak. Kraliçe diye anılsa da resmi olarak kraliçe yetkilerine sahip olmayacak. Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Philip de sadece "prens" unvanı taşıdı ve resmi olarak yönetimde aktif rol almadı.

GÖVDE GÖSTERİSİ

2011 yılında evlenen üç çocuklu Prens William ile Kate Middleton, James Bond: No Time To Die filminin galasında bütün dikkatleri üzerlerinde toplamış ve "ikisi de tahta hazır" yorumlarına yol açmıştı.