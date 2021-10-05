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Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor - Son Dakika

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

05.10.2021 12:25
Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor, System.String[]

KİTABA BİLE KONU OLDUBunca zaman içinde de birkaç küçük an dışında yaşıtlarının zaman zaman sergilediği "çocukça yaramazlıklara" onlarda pek rastlanmadı.

KİTABA BİLE KONU OLDU

Bunca zaman içinde de birkaç küçük an dışında yaşıtlarının zaman zaman sergilediği "çocukça yaramazlıklara" onlarda pek rastlanmadı. Bunun ardında ise anne ve babaları değil, çocukların eğitimi konusunda onlardan önce söz sahibi olan bir kadın var. İşte o kadın yeni piyasaya çıkan bir kitaba bile konu oldu.

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

KENDİ ANA DİLİNİ DE ÇOCUKLARA ÖĞRETİYOR

Büyük olasılıkla Prens William ile Kate Middleton'ın çocukları George, Charlotte ve Louis ile onları yetiştiren dadıları Maria Teresa Turrion Borrallo'dan söz ettiğimizi anladınız zaten. George başta olmak üzere üç çocuğun da ana dilleri İngilizce'nin yanı sıra küçük yaşta İspanyolca öğrenmesini de sağlayan dadı, bir kitaba da konu oldu.

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

ÜÇ ÇOCUĞU BÖYLE YETİŞTİRİYOR

Louise Heren'ın Susan McMillan ile birlikte kaleme aldığı, 10 yıl önce yayınlanan ve zaman içinde güncellenerek yeniden raflarda yerini alan Nanny in a Book adlı kitapta, kraliyet çocuklarının dadısı Borrallo ve onun yetiştiği okulla ilgili özel bir bölüm de yer alıyor. Özellikle de onun George, Charlotte ve Louis'yi yetiştirme biçimi masaya yatırıldı. Yazarlardan Louise Heren da Maria Teresa Turrion Borrallo'nun bu üç çocuğun yetiştiriliş biçimiyle ilgili bazı ayrıntıları The Sun gazetesine anlattı.

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

EBEVEYNLERDEN ÇOK ONU SÖZÜ GEÇİYOR

Heren'ın ileri sürdüğüne göre, üç çocuğun geleceğe hazırlanmasında ve kamuoyu karşısındaki davranışlarında Borrallo'nun ilk sırada söz hakkı var. Kraliyet dadısının bu konuda hiçbir kargaşaya izin vermediğini de sözlerine ekledi yazar. Çocukların aileleriyle herhangi bir yere gittiklerinde, uçaktan inerken, annelerinin elini tutarken, etrafta toplanan kalabalıklara el sallarken, herhangi bir ağlama, öfke nöbetine izin vermediğini ve vermeyeceğini de söyledi.

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

YEMEK SEÇMELERİNE İZİN YOK

Kitapta anlatılanlara göre üç çocuğun yemekle ilgili alışkanlıkları konusunda da dadı Borrallo'nun etkisi büyük. Her üç çocuğun da yemek seçmesine müsamaha gösterilmiyor. George, Charlotte ve Louis'den önlerine çıkarılan her tür yiyeceği en azından denemeleri isteniyor. Bu şekilde üç kardeş, büyüdükleri zaman katılacakları davet ve etkinliklere hazırlanıyor.

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

NASIL GÜLÜMSEYİP EL SALLAYACAKLARINI BİLE O ÖĞRETİYOR

Sadece yemek konusunda değil, kamuoyu karşısına çıktıkları diğer etkinlikler için de sıkı bir hazırlık sürecinden geçiyor üç kardeş. Hatta bu konuda şimdiden hazır oldukları bile söylenebilir. Anne ve babalarıyla birlikte halkın karşısına çıktıkları etkinliklerde, insanlarla nasıl konuşacaklarını, onlara nasıl gülümseyip el sallamaları gerektiğini küçük yaşlarından itibaren öğreniyorlar.

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

YURT İÇİ VE YURT DIŞI GEZİLERE DE GİDİYOR

Kraliyet çocuklarının dadısı Maria Teresa Borrallo, 2014 yılında, George henüz 8 aylıkken Kate ve William tarafından işe alındı. O günden bu yana da aileyle birlikte yaşıyor ve çocukları bakımından, eğitiminden sorumlu. Hatta çocukların katıldığı yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılıyor.

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

İSPANYA'DA DÜNYAYA GELDİ

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi. Üç erkek kardeşi daha olan Borrallo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu. Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor. Diğer erkek kardeş Luis yaşamını İspanya'da sürdürüyor. Üçüncü kardeş Pablo ise yine ülkesi ispanya'da yaşayan bir akademisyen.  Bekar olan ve "ben işimle evliyim" diyen Maria Borrallo, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve İngiltere'nin en gözde dadılarını yetiştiren Norland College'dan mezun. Bu okuldan yetişen dadılar, çocuk bakımı ve ev yönetimini yanı sıra ilk yardım, savunma sanatları ve ileri sürücülük teknikleri eğitimi de alıyor.

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

AİLENİN 'GİZLİ SİLAHI'

İngiliz kraliyet ailesinde birçok çocuğun dadıları da bu prestijli okuldan mezun. Aileyle birlikte yaşayan ve çocuklarıyla çıktıkları bütün gezilere de katılan Maria Borrallo, kraliyet ailesinin torunlarına İspanyolca da öğretiyor. Prens George ve Prenses Charlotte'un daha şimdiden temel düzeyde İspanyolca konuşabildiği söyleniyor. Prens William ve Kate Middleton, iç ve dış gezilere giderken üç çocuklarına Borrallo bakıyor. Çiftin bazı yoğun dönemlerinde üç kardeşi anne-babalarından daha çok Maria Borrallo görüyor. Hatta yazar Heren'a göre kraliyet dadısı, ailenin fazla göz önünde olmayan "gizli silahı".

Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor

Kate Middleton, Prens William, İspanyolca, Charlotte, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Maria Teresa Borrallo, çalkantılı ailenin 'gizli silahı'... Çocuklar üzerinde annelerinden çok onun sözü geçiyor - Son Dakika
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