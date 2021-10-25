Masterchef 2021'de bu akşam eleme gecesi vardı. Rabia, Pelin ve Emre'nin son üçe kaldığı yarışmada ismi ilk açıklanan ve elenmekten kurtulan isim Emre oldu. Mehmet Şef daha sonra Masterchef'te elenen ismi açıkladı. Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Rabia oldu.

"BİZ SENİ ÇOK SEVDİK"

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Biz seni çok sevdik. Özellikle elemelerde buraya geldiğin günden beri davranışların takdire şayan. Yüzün hep gülsün" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gözyaşlarını tutamayan Rabia, "Sizleri çok seviyorum, kendimi gösteremediğim için çok üzgünüm. Kendi hatalarım olduğu için elendim. Burada yapacak çok şeyim vardı.

Şeflerin dediği gibi pişmem gerekiyor pişeceğim. Ben bu mesleği çok seviyorum, asla vazgeçmeyeceğim. Buraya gelirken hayallerim vardı ve tamamlamadan çıkmak beni çok üzdü. " açıklamasında bulundu.

MASTERCHEF RABİA KİMDİR?

Rabia Nur Çamurlu, 21 yaşında ve aslen Rizelidir. Liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan MasterChef Rabia, 2019 yılında Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü tamamladı.

2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.