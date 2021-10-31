Rottweiler Derneği As Başkanı Şenol Tunç'un sahibi olduğu Hause Of Istanbul'da 'Başaramadım' adlı şarkısının klibini çeken Ceceli'nin bu ırka karşı sevgisi çekimler sırasında tavan yaptı. Çekimler sonrasında bile eşi Selin İmer ile birlikte sık sık köpek çiftliğini ziyaret eden Ceceli, çiftliğin şampiyon köpekleri Ateş ve Brando ile bol bol vakit geçirmeye başladı.

Uluslararası yarışmalarda birçok kez şampiyonluk ve madalya ödülleri kazanmış olan Rottweilerlar, Ceceli'nin hayatının en önemli parçalarından biri haline geldi.