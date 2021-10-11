Nişanda fena dağıttı! Masanın üstüne çıkıp...

'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanınan oyuncu Umut Kurt (40), bir süredir aşk yaşadığı Melisa İnci'ye geçtiğimiz nisan ayında evlilik teklifinde bulunmuştu.

Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını vermişti.

NİŞANLANDILAR

Çift, önceki akşam İstanbul'da bir restoranda gerçekleşen eğlenceli bir tören ile nişanlandı.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALDI

Çiftin nişan töreninde Murat Boz ve Hakan Altun da sahne aldı.

Ünlü çift, "Düğünü seneye düşünüyoruz. Ortalık biraz daha sakinleşsin diye bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

DANSLARI DAMGA VURDU

Nişan törenine Melisa İnci'nin masanın üzerine çıkarak yaptığı danslar damga vurdu.

İşte o kareler...

UMUT KURT KİMDİR?

17 Nisan 1981 Erzincan doğumlu olan oyuncu, tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı.Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.

'Kadınlar', 'Otobüs Durağı', 'Erkeklere Özgürlük', 'Bu Dünya Bizim', 'Godot'yu İzlerken', 'Masal Karmakarışık', 'Çizmeli Kedi', 'Benim Tatlı Meleğim' ve 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' oyunlarında rol aldı.

Kurt ayrıca, 'Acı Hayat', 'Organize İşler', 'Bir Demet Tiyatro', 'Tatar Ramazan' ve 'Karakomik Filmler 2' gibi yapımlarda da boy gösterdi.

Ünlü oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanan 'Fatma' dizisinde rol aldı.