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Şevval Sam'ı yağmur bile durduramadı! - Son Dakika

Şevval Sam'ı yağmur bile durduramadı!

09.10.2021 17:53
Şevval Sam'ı yağmur bile durduramadı!

"SAHNE BİZİM BESLENME KAYNAĞIMIZ"Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, "Sahnede olmak bizim için bir beslenme kaynağı olabilir.

"SAHNE BİZİM BESLENME KAYNAĞIMIZ"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, "Sahnede olmak bizim için bir beslenme kaynağı olabilir. O yaratıcı enerjiyle, o duyguyla, o aşkla temas etmek, bizi iyileştiren bir şey aslında." diyerek sahneye çıktı.

"Uy Aha Koçari" şarkısıyla konsere hızlı bir giriş yapan güzel sanatçı, gece boyunca "Gülüm Benim, Şimdi Uzaklardasın, Ellerimde Çiçekler" gibi parçaları seyirciyle birlikte söylerken; muhteşem dans performansıyla da hem göze hem kulağa hitap etti.

Türk Müziği'nin unutulmaz eserlerini de seslendiren Şevval Sam, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Müziğin her tarzını sahnesine taşıyan Sam, seyirciyi adeta mest etti. Sanatçı, konserin sonuna doğru başlayan yağmur altında şarkılarını binlerce seveni ile beraber seslendirdi. Yağan şiddetli yağmura rağmen, seyircinin isteği ve ısrarı üzerine Şevval Sam, konserini yarım saat daha uzattı.

Şevval Sam'ı yağmur bile durduramadı!
Şevval Sam'ı yağmur bile durduramadı!

Şevval Sam, Konser, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şevval Sam'ı yağmur bile durduramadı! - Son Dakika Magazin


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