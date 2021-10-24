Ünlü oyuncu hedefini açıkladı

Sivas'taki çılgın maçta Balotelli gündem oldu! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

Normal çatal bıçak tarihe karışacak! Bu tahta bıçak çelikten bile 3 kat keskin

Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar