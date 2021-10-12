Ünlü oyuncudan şaşırtan çocuk itirafı

Muhabirlerle kısa süreli sohbet eden Tuğal, "Onlar benim çocuklarım gibi, inanın insan kendi çocuklarından ayırmaz" dedi.

"SENARYO OKUYORUM"

Tatil sonrası proje okumaya başladığını belirten oyuncu, "Bir süredir senaryo okuyorum, ancak dijital yada televizyon olması önemli değil. Ben ikisinin de iyi olduğuna inanıyorum" dedi.

ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORLAR

Evliliğinde henüz çocuk gündemi olmadığını belirten oyuncu, "Şuan böyle iyiyiz, başka zaman detaylı konuşuruz" dedi.