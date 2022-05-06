Mahkum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Barış, neden Savaş'ın ölmediğine inandı? - Son Dakika

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinde Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar. Hayal görmeye başlayan Barış'ın Savaş ile ilgili sezgileri tüm düzeni değiştirecektir.

MAHKUM'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?