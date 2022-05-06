Mahkum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Barış, neden Savaş'ın ölmediğine inandı? - Son Dakika
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Mahkum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Barış, neden Savaş'ın ölmediğine inandı?

06.05.2022 08:47
Mahkum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Barış, neden Savaş'ın ölmediğine inandı?

Dün akşam 20. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Mahkum dizisinde mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnmeye devam edecek.

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisinde Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar. Hayal görmeye başlayan Barış'ın Savaş ile ilgili sezgileri tüm düzeni değiştirecektir.

MAHKUM'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Ölümün eşiğinden annesinden gelen haberle dönen Barış, yaşadığı travmanın etkisinde sürüklenmeye başlar. Zahit'in yalanına inanmış, bu yalanla yaşamaya başlamıştır. Onun bu değişik ruh hali Büge'nin dikkatini çeker. Barış herkesten habersiz, kendi zihninin içinde bir yolculuğa başlar.

Mücadelesini zaferle bitirmeye çok yakın olan Fırat, onu köşeye sıkıştırmaya çalışan Başsavcı Asaf'a direnecektir. Tünelin ucundaki ışığa çok az kalmışken, Fırat görevine geri dönebilecek midir?

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Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi? Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi?

İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Mahkum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahkum dizisinde dün akşam neler yaşandı? Barış, neden Savaş'ın ölmediğine inandı? - Son Dakika


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