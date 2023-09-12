Mahmut Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç kazayı anlattı! Yüzünde tam 187 dikiş var - Son Dakika

Mahmut Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç kazayı anlattı! Yüzünde tam 187 dikiş var

Mahmut Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç kazayı anlattı! Yüzünde tam 187 dikiş var
Son Güncelleme: 12.09.2023 14:52

Mahmut Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç bir kaza sonucunda yüzünde 187 dikiş olduğunu ve canlı canlı dikildiğini anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Mahmut Tuncer oldu. 35 yıl önce korkunç bir kaza geçiren Tuncer, yüzünde 187 dikişin olduğunu ve canlı canlı dikildiğini anlattı.

"YÜZÜM KORKU FİLMİ GİBİYDİ, DERİLER SARKIYORDU"

Kalaycıoğlu'nun "Yıllar önce bir kaza geçirmişsin" demesi üzerine yaşadığı korkunç kazayı anlatan Tuncer, şunları söyledi: "Yüzümde 187 dikiş var. Kafa derim ve boynumda yırtık var. Burnum ve kaşımda da yırtık var. 1988 senesinde kaza yaptık. Mehmet Ali Erbil'in Ankara'da programı vardı. Uçaktan indik araçla giderken Çubuk Kavşağı'nda bir araba çarptı bize. Ben 9 metre dışarı fırladım. Uyandığım bağdaş kurmuş şekilde oturuyordum ve yer kan gölü olmuştu. Ben yüzümde ufak bir sıyrık olduğunu düşünmüştüm. Bizi hastaneye götürdüler ve beni görenler 'yazık olmuş' diyerek üzerime geldi. Ağrım olmadığı için ben de ne olduğunu anlamamıştım. Yüzümü görmek istediğimde 'hiç bakma' dediler. Yüzümü gördüğümde korku filmi gibiydi. Kafa derim kalkmış, boynum aşağı sarkıyordu."

Yüzünde tam 187 tane dikiş var! Mahmut Tuncer, yaşadığı korkunç kazayı saniye saniye anlattı

"187 DİKİŞİ CANLI CANLI DİKTİLER"

"Kafamdan darbe aldığım için 187 dikişi canlı canlı diktiler. Uzun süre her şeyden uzak kalmak zorunda kaldım. Yüzümde hiç estetik yok. Diken adamlar çok iyi diktiler belli olmuyor. Belki 100 dikişte biterdi ama onlar estetikle 187 dikiş attı. Her giren iğneyi hissettim."

Gökay Kalaycıoğlu, Mahmut Tuncer, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mahmut Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç kazayı anlattı! Yüzünde tam 187 dikiş var - Son Dakika


Son Dakika
15:17 İstanbul'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı
15:14 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yola devam ediyoruz
14:52 Mahmut Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç kazayı anlattı! Yüzünde tam 187 dikiş var
14:33 Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat 97 günde 4. kez değişti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Hedefimizden vazgeçmedik
14:26 21 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Japonya maçında ilk 11'ler belli oldu
14:14 Yunanistan'da Tatilde Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
14:01 Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı
13:50 Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi?
13:48 Evden çıkmayı kabul etmeyen kiracı, sokak ortasında ev sahibini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 15:30:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mahmut Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç kazayı anlattı! Yüzünde tam 187 dikiş var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement