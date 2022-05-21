Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!" - Son Dakika
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Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"

21.05.2022 09:53

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu bu hafta Mahmut Tuncer oldu. Ünlü türkücü, programda şöhrete nasıl kavuştuğunu anlatırken, 'para' konusunda yaptığı bir itiraf da şaşırttı. Tuncer "Senin de bir 20 liranı alırım mesela. Senden aldığım parayı muska gibi bir kenara koyarım. Bir yerde bir insanın yardıma ihtiyacı olduğu zaman ona para veririm." diye konuştu.

Türküleri, halayları ve paraya olan düşkünlüğüyle yıllara damga vuran Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle isimli programına konuk oldu. Hayatından bahseden Tuncer, her programda yaptığı gibi Çağlayan'dan da para almayı ihmal etmedi.

"PARAYI İNSANLARA SEVDİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Katıldığı her programda istediği paralarla sık sık gündeme gelen Mahmut Tuncer, Çağlayan'ın "Parayı çok mu seviyorsunuz?" sorusuna "Parayı sevmiyorum da, insanlara sevdirmeye çalışıyorum. Parayı sevmeyen var mı hayatta? Bir tek parayı piyasada itler sevmez. İtin önüne parayı at yemez yanıtını verdi.

Kural bozmayan Mahmut Tuncer, konuk olduğu Armağan Çağlayan'dan da para aldı

"ALDIĞIM PARALARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERİYORUM"

Aldığı paraları geri vermediğinden bahseden Tuncer, "Para konusunda Azrail gibiyim. Azrail aldığı canı nasıl geri vermiyorsa, ben de aldığım parayı geri vermiyorum. Para insanlar için yaşama amacı. Ama biz aldığımız parayı kenara koyarız. Bir yerde bir yardıma ihtiyacı olan biri olduğu zaman ne kadar birikmişse bakıp yardım ediyoruz" diyerek aldığı paraları yardım amaçlı kullandığını söyledi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN PARA ALDI

Her programa gittiğinde para aldığını söyleyen Mahmut Tuncer, "Burada çıkar mı? Bir 20 lira alırım" diyerek Çağlayan'dan para istedi. Çağlayan'dan aldığı parayı kendi paralarının arasına koymadan saklayacağını belirten Tuncer, parayı ihtiyaç sahibi birine vereceğini sözlerine ekledi

Kural bozmayan Mahmut Tuncer, konuk olduğu Armağan Çağlayan'dan da para aldı
Kural bozmayan Mahmut Tuncer, konuk olduğu Armağan Çağlayan'dan da para aldı
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Son Dakika Magazin Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! 'Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!" - Son Dakika
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