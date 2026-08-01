Manisa protokolü Özkan ailesinin mutluluğunda buluştu - Son Dakika
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Manisa protokolü Özkan ailesinin mutluluğunda buluştu

Manisa protokolü Özkan ailesinin mutluluğunda buluştu
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27. Dönem Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ın oğlu Tarık Özkan ile Zeynep Hanım’ın düğünü, siyaset, bürokrasi ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.

27. Dönem Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın oğlu Tarık Özkan ile Zeynep Hanım'ın düğünü, siyaset, bürokrasi ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleşen törende genç çiftin nikah şahitliğini eski TBMM Başkanı Bülent Arınç yaptı.

27. Dönem Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın oğlu Tarık Özkan ile Zeynep Hanım'ın düğün töreni, Manisa ve Soma'nın siyaset, bürokrasi ve sivil toplum camiasını bir araya getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen düğün merasimine eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Soma Kaymakamı Ünal Koç, mülki idare amirleri, önceki dönem belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini eski TBMM Başkanı Bülent Arınç üstlenirken, törene katılan davetliler Tarık ve Zeynep çiftini tebrik ederek kendilerine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

AK Parti Soma İlçe Teşkilatı da ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, önceki dönem belediye başkanları, teşkilat mensupları ve gönüllülerle birlikte düğüne katılarak Özkan ailesinin mutluluğunu paylaştı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen düğün töreninde davetliler, genç çiftle hatıra fotoğrafı çektirirken, gece boyunca birlik ve beraberlik mesajları verildi. Manisa ve Soma protokolünü aynı çatı altında buluşturan düğün, yoğun katılımıyla dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Manisa protokolü Özkan ailesinin mutluluğunda buluştu - Son Dakika

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