Manukyan'ın Gençliğini Oynamak Bana Orta Yaşı da Hülya Avşar'a Çok Yakışır - Son Dakika
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Manukyan'ın Gençliğini Oynamak Bana Orta Yaşı da Hülya Avşar'a Çok Yakışır

14.04.2022 19:11
Manukyan'ın Gençliğini Oynamak Bana Orta Yaşı da Hülya Avşar'a Çok Yakışır

Patroniçe adlı dijital dizi projesini hazırlayan oyuncu Duygu Mercan "Manukyan'ın gençliğini oynamak bana orta yaşı da Hülya Avşar'a çok yakışır" dedi.

Londra'da yaşayan oyuncu Duygu Mercan perşembe günü Yaşar Şenyüz'ün gerçekleştirdiği özel röportajda Manukyan'ın hayatından esinlenerek Patroniçe adlı dijital bir dizi projesi hazırladığını, projenin senaryo yazım aşamasın sonuna geldiklerini, yapımcı olarak ta Statü Film ile anlaşma imzalandıklarını söyledi.

PATRONİÇE KİM OLACAK?

Emirgan parkında gerçekleşen özel röportajda Önce Vatan Gazetesi'nden Yaşar Şenyüz'ün sorularını cevaplayan Duygu Mercan söyleşinin sonuna doğru yeni projeleriniz var mı sorusuna, Manukyan'ın hayatından esinlenerek Patroniçe adlı bir proje hazırladığını ve yıl sonuna doğru çekimlere başlayacaklarını söyledi.

HÜLYA AVŞAR'I KENDİNE RAKİP Mİ GÖRÜYOR?

Hülya Avşar'ın da gazetecilere en büyük hayalinin Manukyan'ın hayatını oynamak olduğunu söylediği hatırlatılıp siz kendinizi Hülya Avşar'a rakip mi görüyorsunuz sorusuna da, "Yok asla öyle bir şey demiyorum. Hülya hanım benim Türkiye'de en çok takdir ettiğim ve hayranlık duyduğum bir isim. Hiç sizin ima ettiğiniz gibi düşünmedim. Ben bu projemi yapımcım olan Statü filme sunduğumda çok ilgi gösterdiler. Benim isteğim hikayenin kahramanının gençlik yıllarını benim oynamam ama orta yaşını ve yaşlılığını başka birilerinin oynaması, eğer Hülya hanımın da gerçekten hayali buysa ve birlikte çalışsak ne güzel olur. Şimdi düşünüyorum da Manukyan'ın gençliğini oynamak bana, orta yaşını da oynamak Hülya Avşar'a çok yakışır. Ben böyle bir birliktelikten çok mutlu olurum, fakat bu benim yetkimin dışında olan bir şey. Buna karar verecek olan yapımcım olacaktır. Sanırım onların aklında farklı alternatif isimler var ama keşke Hülya hanım olsa ne güzel olur, ben çok sevinirdim" dedi.

Manukyan'ın Gençliğini Oynamak Bana Orta Yaşı da Hülya Avşar'a Çok Yakışır
Manukyan'ın Gençliğini Oynamak Bana Orta Yaşı da Hülya Avşar'a Çok Yakışır

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Vatan Gazetesi, Hülya Avşar, Manukyan, Londra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Manukyan'ın Gençliğini Oynamak Bana Orta Yaşı da Hülya Avşar'a Çok Yakışır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manukyan'ın Gençliğini Oynamak Bana Orta Yaşı da Hülya Avşar'a Çok Yakışır - Son Dakika
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