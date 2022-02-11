Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı

Sunuculuğunu Tanse Öngel'in jüriliğini ise Melis Sezen, Eda Ece, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yaptığı Maske Kimsin Sen yarışması, ocak ayında ekrana gelmeye başladı. FOX TV'de yayınlanan yarışma pagan sembollerine yer verildiği iddiasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Yarışmanın yapımcısı Fatih Aksoy ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama final yapacaklarını duyurdu.

REYTİNGLERDEN DOLAYI BİTİYOR

Yarışmanın akıbetiyle ilgili konuşan Fatih Aksoy, "Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. Kötü bir program değildi ama Türkiye'de sert rekabete dayanamadı. 9. bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız" dedi.

FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

Yarışma 12 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümle final yapıyor. Yarışmanın merakla beklenen son bölümünde yarışmayı kazanan ünlü isim de belli olacak. Yayınlanan fragmanda eğlenceli anlar yaşayan jüri üyeleri, maskenin altından çıkan ünlü ismi görünce de büyük şaşkınlık yaşıyor.