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Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu! - Son Dakika

Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!

13.12.2021 11:09
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!

Masterchef 2021'de ana kadroya giren fakat ilk elenen yarışmacı olan Görkem Demiral'ın ablası da ünlü çıktı. İşte detaylar...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Görkem, Mert ve Eren'in elenmemek için mücadele ettiği eleme yarışınca, şefler yemeklere puan vererek değerlendirme yaptı.

Gecenin sonunda ise Görkem en düşük puanı alarak yarışmaya veda etti.

23 yaşında olan Görkem Demiral anne tarafından Faslı fakat aslen İzmirli. Birçok restoran ve otelde çalılan Görkem'in ablası da ünlü çıktı. Esra Demiral, daha önce Kuaförün Sensin ve Temizlik Benim İşim'e katılmıştı.

KARDEŞİNE MORAL VERDİ

Instagram'da 191 bin takipçisi bulunan Esra Demiral, kardeşi Görkem Demiral'ın yarışmaya veda etmesinin ardından, "Daha iyi yerlere geleceğinden hiç şüphem yok. Yolun açık olsun kardeşim" diyerek destek mesajı paylaştı.

Esra Demiral'ın iddialı pozları ise sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE MASTERCHEF GÖRKEM'İN ABLASI ESRA DEMİRAL'IN BİRBİRİNDEN İDDİALI POZLARI

Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!
Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu!

MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Masterchef'te yarışan o ismin ablasını görenler şoke oldu! - Son Dakika Magazin


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