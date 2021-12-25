Üye Girişi
Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler! - Son Dakika

Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler!

25.12.2021 11:11
Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler!

MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı. Tuğçe Demirbilek, boşanma sonrası eski eşine flaş bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, "Üzüldüm ama her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Tuğçe Demirbilek'in yıllar önce paylaştığı bir şiiri yeniden sosyal medya hesabından paylaşması, "Eski eşi Danilo Zanna'ya gönderme mi yaptı?" sorusunu gündeme getirdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Kimseyle, kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın, yağmurunu yırtmayın, duasına basmayın, kimsenin kalbini, bulamayacağı bir yere gömmek için çalmayın. Aslında hayat; dinler tarihinden uzun, ölmekten kısa, ve rüyalarda olup biten herşeyden de daha tuhaftır... Anlayın!

"TÜRKİYE'YE TATİL İÇİN GELMİŞTİM"

39 yaşındaki Danilo Zanna, daha önce eşiyle ilk tanışma anını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben Türkiye'ye tatil için geldim. Şef arkadaşım davet etti. Turist olduğum için beni gezdirmeye başladı Türkiye'de. Kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı beni, o arkadaşları arasında eşimi gördüm ve 'Bu nasıl bir güzellik? Sanki gerçek değil... Gökkuşağından bir pırlanta düştü ve ben onunla aynı masada oturuyorum' dedim kendi kendime."

Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler!
Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler!
Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler!
Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler!

YORUMLAR
500

Danilo Zanna, İstanbul, Türkiye, İtalyan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler! - Son Dakika Magazin


Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihe geçecek karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta tarihe geçecek karar! Fikret Orman'ın ihraç edilmesi için verilen önerge kabul edildi         
11:16
Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak         
11:13
Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş         
11:12
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Kuzey Kore liderine ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı! Her gün ölüm tehdidi alıyor Kuzey Kore liderine ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı! Her gün ölüm tehdidi alıyor         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı         
09:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12

Son Dakika Haberleri
11:13 Pitbull saldırısında yaralanan küçük kızın doktoru müjdeli haberi verdi: Uzuv kaybı olmayacak
11:12 Velayet davasına damga vuran kare! Meğer Özcan Deniz, adliye koridorunda dua ederek beklemiş
11:11 Caner Erkin'den Fenerbahçelileri kızdıran hareket! Taraftarın kalbinde artık yeri yok
11:10 Evde yılbaşı geçirmenin maliyeti! "Pijama, terlik, televizyon" keyfi 400 lira
10:57 Gözlük camındaki detay ihaneti ortaya çıkardı! Kız arkadaşına tatilden fotoğraf yollamıştı
10:52 Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama
10:49 Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı
10:48 Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var
10:42 İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı
10:35 Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 11:27:29. #1.11#
SON DAKİKA: Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement