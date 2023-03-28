MasterChef Ukrayna'da ilginç olay! Yarışmacılardan Bayraktar SİHA temalı yemek yapması istendi - Son Dakika
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MasterChef Ukrayna'da ilginç olay! Yarışmacılardan Bayraktar SİHA temalı yemek yapması istendi

28.03.2023 16:36

MasterChef'in Ukrayna'da yayınlanan versiyonunda Bayraktar TB2 temalı yemek yapılacağı duyuruldu. Fragmanda sadece bir adet SİHA görülürken, yarışmacıların ne yapacağı merak edildi.

Ülkede çatışmalarda önemli rol oynayan Bayraktar TB2'ler Ukraynalıların da gündemine girdi. Türkiye'de büyük bir heyecanla izlenen MasterChef'in Ukrayna versiyonundaki yarışmada da Bayraktar TB2'ler gündeme getirildi.

BAYRAKTAR TB2 TEMALI YEMEK

2011 yılında yayına giren MasterChef Ukrayna savaşa rağmen yayınlanmaya devam ediyor. Televizyon programının bu haftaki bölümünde ise yarışmacılardan sıra dışı bir tema istendi. MasterChef Ukrayna'da yarışmacıların Bayraktar TB2 temalı yemek yapacağı açıklandı. Yarışmanın yayınlanan fragmanı ise sosyal medyada büyük ilgi görürken yarışmacıların ne yapacağı merak edilmeye başlandı.

MasterChef Ukrayna'da görülmemiş olay! Yarışmacılar Bayraktar SİHA temalı yemek yapacak
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Son Dakika Magazin MasterChef Ukrayna'da ilginç olay! Yarışmacılardan Bayraktar SİHA temalı yemek yapması istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Ukrayna'da ilginç olay! Yarışmacılardan Bayraktar SİHA temalı yemek yapması istendi - Son Dakika
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