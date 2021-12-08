MasterChef'te bu akşam ortalık karışacak! Sergen ve Görkem arasında "mafya" kavgası

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı MasterChef Türkiye, bu akşam 130. bölümüyle ekrana gelecek. Dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek olan iki takım, birbirini görmeden yemek yapmaya çalışacak.

SERGEN VE GÖRKEM BİRBİRİNE GİRİYOR

Mavi takımda yer alan Görkem ve Sergen tartışma yaşıyor. Görkem'in kendisine "Karıştırıyorum kardeşim" diye tepki göstermesine sinirlenen Sergen, "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek karşılık veriyor. Daha sonra ise Tahsin'in bağırmasına sinirlenen Sergen, "Ne bağırıyorsun? Her şeyi eksik almışsın" diyerek tepki gösteriyor.