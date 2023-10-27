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MasterChef'te Cemre tehditler savurdu! Can güvenliğinden şüphe eden Tahsin isyan etti - Son Dakika

MasterChef'te Cemre tehditler savurdu! Can güvenliğinden şüphe eden Tahsin isyan etti

Son Güncelleme: 27.10.2023 15:35

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Cemre tarafından ''Canlarını çok pis yakacağım, dışarıda bela olacağım'' diyerek tehdit edilen Tahsin, can güvenliğinden şüphe ettiğini belirterek ''Başıma bir şey gelirse sorumlusu Cemre'dir'' dedi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tahsin ve Cemre arasında gerginlik çıktı. Cemre, yarışma esnasında tehditler savurunca Tahsin de başına gelebilecek her şeyden rakibinin sorumlu olduğunu söyledi.

CEMRE: DIŞARIDA CANLARINI ÇOK PİS SIKACAĞIM

Cemre'nin açıklamalarında lafları sürekli çevirdiğinden bahseden Tahsin "Tavuk çevirme bu kadar dönmüyor" dedi. Tahsin'in sözlerinden sonra deliye dönen Cemre ise "Canım başka bir şeye sıkkın ben de canını sıkacağım. Dışarıda çok pis sıkacağım. Öyle böyle değil. Benden var ya ne çekecekler... Ben sessiz mi gördüler, ne yaptılar bilmiyorum ama canlarını çok pis sıkacağım. En son ben giderim birileri de kına yakar. Dışarıda çok pis bela olacağım birilerine" diyerek tehditler savurdu.

MasterChef'te Cemre tehditler savurdu! Tahsin 'Can güvenliğim yok' deyip isyan etti

TAHSİN: DIŞARIDA İSTEDİĞİN KADAR BAŞIMA BELA OLABİLİRSİN"

Söylediğinin bir hakaret olmadığını belirten Tahsin ise "Ben hakaret olduğunu düşünmemiştim öyleyse özür dilerim. Dışarıda istediği kadar bela olabilir başıma" diyerek kendisini savundu. Konuyla ilgili tüm yasal haklarını kullanacağını söyleyen Cemre ise "Dönek demek değil mi bu? Söyledikten sonra özür dilemenin bir anlamı yok. Bu dediğin hakaret. Senin bulunduğun yerde bulunmak istemiyorum. Hakaretse bunu dışarıya taşırım Bütün hukuki süreçlerimi kullanırım her şeyi de yaparım. Sıkıntı olmaz bana" şeklinde konuştu.

MasterChef'te Cemre tehditler savurdu! Tahsin 'Can güvenliğim yok' deyip isyan etti

MEHMET YALÇINKAYA: BU BİR TEHDİTTİR

İkili arasındaki tartışmada araya giren Mehmet Yalçınkaya, Cemre'ye "Böyle bir şeyi ne için söyledin? Dışarısıyla bunun ne alakası var? Dışarıya mı taşıyacaksın bu olayı? Sen böyle bir şey dersen karşı taraf da bunu tehdit olarak algılar. 'Dışarıda ben size bela olacağım' demek bir tehdittir. Geri adım atmayı düşünmüyorsun yani..." diyerek tepki gösterdi.

MasterChef'te Cemre tehditler savurdu! Tahsin 'Can güvenliğim yok' deyip isyan etti

"BAŞIMA GELEBİLECEK EN UFAK AKSİLİKTEN CEMRE UYANIK SORUMLUDUR"

Yarışmada yaşanan gerginliğin ardından can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünen Tahsin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugünden itibaren başıma gelecek en ufak aksilik ya da aksilik ihtimalinde sorumlusu Cemre Uyanık'tır. Yarışma içerisinde olan bir iletişimin sonrasında aleni ve tüm Türkiye'nin gözü önünde tehdit edildiğimin ve bu anlamdaki söylemlerinin hiç birinin geri alınmaması ve ısrarcı bir şekilde tehditlerin devam etmesinden ötürü kendimi tehlikede hissetmekteyim."

MasterChef'te Cemre tehditler savurdu! Tahsin 'Can güvenliğim yok' deyip isyan etti

MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'te Cemre tehditler savurdu! Can güvenliğinden şüphe eden Tahsin isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te Cemre tehditler savurdu! Can güvenliğinden şüphe eden Tahsin isyan etti - Son Dakika
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