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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu

15.01.2022 01:15
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu

Altı aydır devam eden fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021 yarışma programının kazananı belli oldu. TV8'de ekrana gelen projede kupayı Eren Kaşıkçı kazandı. İşte detaylar...

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın kazananı Eren Kaşıkçı oldu. Altı aylık yarışma sonrasında Eren Kaşıkçı rakibi Hasan Biltekin'i geride bırakarak, zirveye çıktı.

2021 MasterChef şampiyonu ödülü ne?

2021 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye lüks bir otomobil verilecek. 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020'de ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir?

Eren Kaşıkçı, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlikte Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.

MasterChef Hasan Biltekin kimdir?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

Bu sene de yine Piramit tavuk ile birinci turda jüri karşısına çıkmıştı. Somer Şef hayır oyu vermişti ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet demişti. "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı bu sene üçlü düello turunu da geçti. Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu
MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu

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Hasan Biltekin, Yemek Tarifi, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu - Son Dakika
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