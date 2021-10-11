Üye Girişi
MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu

11.10.2021 07:54

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye; Mustafa, Azize, Dilara, Tahsin, Pelin ve Burcu, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için birbirleriyle yarıştı. Oynanan iki oyunun sonunda ise MasterChef hayallerine veda eden isim Mustafa oldu.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 87. bölümüyle ekrana geldi. Eleme oyunlarının yer aldığı bölümde potaya giren 6 yarışmacı, en iyi yemekleri yaparak yarışmada kalmak için kıyasıya yarıştı.

KIRMIZI TAKIM 3 OYUNU DA KAYBETTİ

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara, Tahsin'i eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise en fazla oyu alan Azize, ikinci aday oldu. Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda yine dokunulmazlığı kazanan Dilara, Mustafa'yı haftanın 3. eleme adayı yaptı. Takım oylamasında ise Pelin, 4. aday oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan Rabia, Burcu'yu 5. eleme adayı yaptı. Haftanın son takım oylamasında ise en çok adı yazılan Dilara, son eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

FASULYE KULLANARAK EN İYİ YEMEĞİ YAPTILAR

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Tahsin, Azize, Mustafa, Pelin, Burcu ve Dilara, ilk oyunda ispir fasulyesiyle en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Bu turda en iyi yemeği yapan Tahsin, Pelin ve Burcu bir hafta daha MasterChef'te kalmayı başardı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

MUSTAFA HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Son üçe kalan Dilara, Mustafa ve Azize, Mehmet Şef'in özel tarifi olan İnci yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Şeflerin yaptığı tadımın ardından bu 3 kişi arasında en az başarılı tabağı yapan isim yarışmaya veda etti. Böylelikle MasterChef'te bu haftanın elenen ismi Mustafa oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Dokunulmazlık, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Birce Akalay, hastaneye kaldırıldı! Taş düşüren oyuncu, operasyon geçirdi 07:27 Birce Akalay, hastaneye kaldırıldı! Taş düşüren oyuncu, operasyon geçirdi Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? 07:18 Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi 00:16 Atiba futbolculuk kariyerinin sonuna geldi! İşte Beşiktaş efsanesinin kulüpteki yeni görevi
Gençler arasında çıkan 23:23 Gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım 21:44 Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı 19:53 Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı
9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti 19:27 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor 17:33 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Son Dakika Haberleri
07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
07:22 Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı
07:17 Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?
18:50 Günay Musayeva, göğüs küçültme ameliyatı sonrası yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'te gündem oldu
18:41 Cansız beden ihbarı için kazılan çukurdan köpek ölüsü çıktı
18:40 Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
18:21 Beşiktaşlı Batshuayi'yi üzdüler! İtalya, Uluslar Ligi'nde bronz madalya kazandı
17:49 "Ofsaytı kaldıracağız" diyen Mustafa Sarıgül'den bir vaat de muhtarlara geldi: Belediye başkanı gibi maaş alacaklar
17:32 FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
07:39
Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı         
07:22
Terim'in transfer raporu taraftarı sevindirecek! İstediği futbolcuyu eskilerden örnekledi Terim'in transfer raporu taraftarı sevindirecek! İstediği futbolcuyu eskilerden örnekledi         
00:52
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu         
00:00
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi         
21:18
Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci Numan Kurtulmuş: Anketlerin hepsinde AK Parti birinci         
19:48
43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti 43 yaşındaki Mine Tugay, yaza veda videosuyla takipçilerini mest etti         
17:51
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 08:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement