MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim... - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim...

17.10.2022 09:14

MasterChef Türkiye'de Atike, Fatma Nur, Görkem, Kıvanç, Burak ve Çağatay arasında yaşanan eleme heyecanda diki aşamalı turu tamamlayamayan Çağatay Akgül, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Atike, Fatma Nur, Görkem, Kıvanç, Burak Revanbahş ve Çağatay yarışmaya devam edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Çağatay oldu

MEHMET ŞEF'İN YEMEĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Yarışmacılar ilk etapta mercimek kullanarak yaratıcı ve lezzetli bir tabak yapmaya çalıştı. Bu etapta başarılı olamayan Atike, Fatma Nur ve Çağatay son üçe kaldı. Yarışmacılar ikinci turda ise Mehmet Yalçınkaya'nın "Ördek Sirit" isimli yemeğini yapmaya çalıştı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Çağatay oldu

TABAĞINDAN KEMİK ÇIKTI

Tadım esnasında ise Çağatay'ın tabağından kemik çıktı. Kendi tarifini yapan Çağatay'a tepki gösteren Mehmet Yalçınkaya, "Biz bu üç yarışmacı arasından yumuşaklığı baharatı filan konuşuruz diye düşünürken Danilo Şef de birinci çıktı, ikinci çıktı aynı rulonun içinden son olarak ben üçüncü ruloyu kesmeye gelince bu fırladı. Büyük talihsizlik. Ama tabağındaki kemik dışındaki elementlerin iyiydi" dedi.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Çağatay oldu

ÇAĞATAY ELENDİ

Tabağında çıkan kemikleri görünce şaşkınlığını gizlemeyen Çağatay ise "Ben hiçbir şey diyemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Tadımların sonunda ise yemeği en az beğenilen ve kemik çıkan Çağatay, MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Çağatay oldu
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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim... - Son Dakika
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