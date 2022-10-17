MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı! İşte yarışmaya veda eden isim...

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan Atike, Fatma Nur, Görkem, Kıvanç, Burak Revanbahş ve Çağatay yarışmaya devam edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

MEHMET ŞEF'İN YEMEĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Yarışmacılar ilk etapta mercimek kullanarak yaratıcı ve lezzetli bir tabak yapmaya çalıştı. Bu etapta başarılı olamayan Atike, Fatma Nur ve Çağatay son üçe kaldı. Yarışmacılar ikinci turda ise Mehmet Yalçınkaya'nın "Ördek Sirit" isimli yemeğini yapmaya çalıştı.

TABAĞINDAN KEMİK ÇIKTI

Tadım esnasında ise Çağatay'ın tabağından kemik çıktı. Kendi tarifini yapan Çağatay'a tepki gösteren Mehmet Yalçınkaya, "Biz bu üç yarışmacı arasından yumuşaklığı baharatı filan konuşuruz diye düşünürken Danilo Şef de birinci çıktı, ikinci çıktı aynı rulonun içinden son olarak ben üçüncü ruloyu kesmeye gelince bu fırladı. Büyük talihsizlik. Ama tabağındaki kemik dışındaki elementlerin iyiydi" dedi.

ÇAĞATAY ELENDİ

Tabağında çıkan kemikleri görünce şaşkınlığını gizlemeyen Çağatay ise "Ben hiçbir şey diyemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Tadımların sonunda ise yemeği en az beğenilen ve kemik çıkan Çağatay, MasterChef Türkiye'ye veda etti.