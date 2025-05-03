Geçtiğimiz yıl ekranlara gelen MasterChef 2024 sezonunda İran'dan katılan Şirin Sadegzade, altıncı sırada yarışmayı tamamlamıştı. Sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü kazanan genç yarışmacı, yarışma sonrasında bambaşka bir imaja büründü.
Uzun süredir siyah kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyatan Sadegzade, yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçileri ikiye böldü. Kimileri bu cesur değişikliği çok beğenirken, kimileri eski halini daha doğal buldu.
Son Dakika › Magazin › MasterChef Türkiye'nin İranlı yarışmacısı Şirin Sadegzade, radikal imaj değişikliğine gitti - Son Dakika
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