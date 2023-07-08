MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu yarışmaya geri döndü - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu yarışmaya geri döndü

08.07.2023 10:05

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun All Star çekimlerinde yer almaması günlerce merak konusu olmuştu. Yurt dışında yeni mekan açtığı için çekimlere dahil olamayan Sivrioğlu, yarışmaya geri döndü. Yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef tarafından alkışlarla karşılanan Sivrioğlu, yarışmacılar tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Yeni bölümde ana kadroya giremeyen yarışmacılar arasında yedek kadronun belirlenmesi için bir oyun daha oynanacak.

MasterChef Türkiye'nin sevilen şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun All Star çekimlerinde yer almaması günlerce merak konusu olmuştu. Yurt dışında yeni mekan açtığı için çekimlere dahil olamayan Sivrioğlu, yarışmaya geri döndü.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef "Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız" diyerek Somer Şef'i çağırdı. Sivrioğlu'nun stüdyoya girmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan yarışmacılar alkış tufanı kopardı. Yeni sezon için heyecanını paylaşan Sivrioğlu, "İnanılmaz bir kadro var ama yani zaten nereye baksam hepsi aynı" ifadelerini kullandı.

Sivrioğlu'nun dahil olduğu yeni bölümde ise ana kadroya giremeyen yarışmacılar arasında yedek kadronun belirlenmesi için bir oyun daha oynanacak.

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu yarışmaya geri döndü
MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu yarışmaya geri döndü
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Somer Sivrioğlu, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu yarışmaya geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu yarışmaya geri döndü - Son Dakika
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