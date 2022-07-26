MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı - Son Dakika
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MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı

26.07.2022 09:07
MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının şefleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık kazançlarının 200-250 bin TL arasında olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada, Acun Ilıcalı'nın elinin açık olduğu belirtildi. Geçtiğimiz aylarda da, Mehmet Şef'in muhasebenin kapısına dayanarak, kendisinin Türk lirası, Somer Sivrioğlu'nun ise döviz üzerinden maaş almasına tepki gösterdiği iddia edilmişti.

Türkiye'de en çok izlenen televizyon programları arasında yer alan MasterChef, yeni sezonda da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Sezon başında şef Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusunda Acun'la ters düştüğü iddialarının ardından şeflerin maaşlarıyla ilgili ileri sürülen yeni iddia dikkat çekti.

AYLIK KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATTI

Programın şefleri arasında yer alan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın aylık olarak 200 ila 250 bin TL arasında maaş aldığı ve şeflerin yıllık toplam kazançlarının 1.5 milyon TL bandına çıktığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları bu haberlerle ilgili "Acun kesenin ağzını açmış" yorumunda bulundu.

"PARA CİNSİ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR"

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir iddiaya göre; Mehmet Şef'in muhasebenin kapısına dayanarak, kendisinin Türk lirası, Somer Sivrioğlu'nun ise döviz üzerinden maaş almasına tepki gösterdiği ileri sürülmüştü. Ancak konuyla ilgili iddia resmiyet kazanmadı.

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Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye şeflerin aylık maaşı şaşkına çevirdi! Bonkör patron Acun Ilıcalı - Son Dakika
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