Şef Somer Sivrioğlu, kendisini çok üzen travmayı ilk kez anlattı - Son Dakika
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Şef Somer Sivrioğlu, kendisini çok üzen travmayı ilk kez anlattı

06.10.2022 14:22

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kendisini çok etkileyen bir travmayı yıllar sonra itiraf etti. Sivrioğlu, üvey anne ile büyüdüğünü ve üvey annesinin kendisine iyi davranmadığını belirterek, hayranlarını üzdü.

Özel yaşantısı ve 'MasterChef Türkiye' yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, Katarsis programına konuk oldu. Somer Şef programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevilen şef çocukluğunda yaşadığı ve zorlandığı anları ilk kez açıkladı.

MasterChef Türkiye'nin jürisi Somer Sivrioğlu, kendisini tir tir titreten travmayı ilk kez itiraf etti

"ANNEM VE BABAM BEN 5 YAŞINDAYKEN AYRILDI"

Sivrioğlu, "Annem ve babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Tabi ki zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi" diyerek şaşırttı.

MasterChef Türkiye'nin jürisi Somer Sivrioğlu, kendisini tir tir titreten travmayı ilk kez itiraf etti

"ÜVEY ANNEM BANA İYİ DAVRANMAZDI"

Sözlerini sürdüren Sivrioğlu, "Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım. Duygusallık şiddet, tabi ki ufak tefek fiziksel şiddete maruz kaldım. Öyle bir insandı kabul ediyorum yazık yani çocuk senin elinde yani daha insaflı daha vicdanlı olmak lazım. Çok zorda bir çocuk değildim ama yapmamak lazım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şef Somer Sivrioğlu, kendisini çok üzen travmayı ilk kez anlattı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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