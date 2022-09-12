MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor - Son Dakika
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MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor

12.09.2022 23:25
MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor

Murat Özdemir, son olarak ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit eden Murat Özdemir, geçmişte MasterChef yarışmasında gösterdiği agresif tavırlar ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla gündeme gelmişti. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir'in cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan MasterChef, bugüne kadar birçok yıldız yarattı, birçok kişinin de yarışmadan sonra işlerinin açılmasına yardımcı oldu. Fakat bazı yarışmacılar için işler o kadar da iyi gitmedi. Bu yarışmacılardan biri de Murat Özdemir oldu.

HEP SKANDALLARLA GÜNDEME GELDİ

Özdemir yarışmanın ardından yaptığı işler ya da lezzetleriyle değil de skandallarla gündeme geldi. Önce papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonra süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepki gördü.

Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gündeme gelmişti, MasterChef Murat'ın yeni işi şaşırttı

SON OLARAK ACUN'U TEHDİT ETTİ

Skandalların adamı olarak bilinen Özdemir, son vukuatını ise ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gerçekleştirdi. Ilıcalı için "Hayatımı bitirdi" diyen Özdemir, "Beni neden kovdum" ifadeleriyle Ilıcalı'yı tehdit etti.

Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gündeme gelmişti, MasterChef Murat'ın yeni işi şaşırttı

YENİ İŞİ ŞAŞIRTTI

Uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.

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Son Dakika Magazin MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor - Son Dakika


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