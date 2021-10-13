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Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı

13.10.2021 08:37

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda Esat ile evlilik kararı alan Gülben, kına gecesi düzenledi. Kardeşinin mutluluğuna şahit olan Safiye ise uzun bir aradan sonra geri dönen Naci'nin yapmak istediklerini öğrenince adeta yıkıldı.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Esat ile evlilik yolunda ilk adımı atan Gülben, kına gecesi düzenledi.

GÜLBEN VE SAFİYE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Esat ve annesinin gelip istediği Gülben için kına gecesi yapıldı. Kırmızı kına kıyafetlerini giyen Gülben, en mutlu anlarını yaşadı. Oyunların oynandığı gecede Safiye, kardeşini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı

NACİ'NİN HAYALLERİ SAFİYE'Yİ YIKTI

Diğer yandan ise yeniden Safiye'nin karşısına çıkan Naci aldığı kararı açıkladı. Naci'nin kendisine evlenme teklifi yapacağını sanan Safiye ise duydukları karşısında şok yaşadı. Naci'nin "Ben bir karar aldım. Hayırlı bir şey. Bir an önce gerekli işlemleri yapıp, çok da oyalanmadan bir an önce gerekenleri yapıp bir kitapçı açmak istiyorum" sözleri üzerine Safiye büyük hayal kırıklığına uğradı.

Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı

HAN, ESKİ NİŞANLISININ PEŞİNE DÜŞÜYOR

Han ise kına gecesinin ardından eski nişanlısı Ceylan Ongun'un peşine düştü. Ceylan'ın evini izleyen Han, gece yarısı kapısına dayandı. Rüya ise Han'ı takip ederek Ceylan'ın evinin önüne geldi. Masumlar Apartmanı'nın ilk bölümlerinden bu yana adı geçen Ceylan'ı kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı

Tansel Öngel, Ezgi Mola, Evlilik, Rüya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika Magazin


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