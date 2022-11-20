Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi... - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...

20.11.2022 15:04

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 'Ömer' dizisinde 'Emine' karakterine hayat verecek olan Dizdar, hayranlarını bu gelişmeyle sevindirdi.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle tam not alan Merve Dizdar'ın yeni bir dizide yer alıp almayacağı merak konusuydu. "Kar ve Ayı" filmiyle Altın Portakal alan oyuncu son olarak Adana'da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerine katılmıştı.

ADRESİ BELLİ OLDU

Oyunculuğu ile göz dolduran başarılı oyuncudan beklenen haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyondan da çok sayıda teklif alan Merve Dizdar eski yapım şirketi OGM Pictures'la el sıkıştı.

Yeni adresi belli oldu! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bomba projeyle dönüyor

YİNE ZOR ROLDE

Başarılı oyuncu Onur Güvenatam'ın Star için çektiği "Ömer" dizisiyle el sıkıştı. Dizdar, Gülizar Irmak'ın yazdığı, Cem Karcı'nın ise yöneteceği dizinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide Ömer'in (Selahattin Paşalı) ablası Emine'ye hayat verecek. Emine babası Reşat'ı dinlememiş ve Hakan'a kaçmıştır. 5 çocuklu Emine'yi zor günler beklemektedir.

Yeni adresi belli oldu! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bomba projeyle dönüyor
Yeni adresi belli oldu! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bomba projeyle dönüyor
Yeni adresi belli oldu! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bomba projeyle dönüyor
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Merve Dizdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi... - Son Dakika


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