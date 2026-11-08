Mauro Icardi hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki gerilim, Arjantin'den gelen ciddi bir iddiayla yeni bir boyut kazandı. Icardi'nin 11 yaşındaki kızı Francesca'ya şiddet uyguladığı öne sürülürken, olayın ardından eve polis ve sağlık ekiplerinin çağrıldığı bildirildi. Arjantin basını, futbolcu hakkında yaralama iddiasıyla soruşturma başlatıldığını yazdı.

ICARDI'NİN EVİNE POLİS ÇAĞRILDI

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklara ilişkin Arjantin basınında yeni iddialar ortaya atıldı. Haberlere göre 6 Kasım'da yaşanan olayda, eski çiftin 11 yaşındaki kızları Francesca'nın babasının evinde bulunduğu sırada yaşananlar üzerine emniyet güçlerine haber verildi.

İhbarın ardından polis ve sağlık ekiplerinin Icardi'nin evine yönlendirildiği, görevlilerin olayla ilgili Wanda Nara'nın bilgisine başvurduğu aktarıldı.

KÜÇÜK KIZIN ANNESİNDEN YARDIM İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Arjantin basınında yer alan ve Wanda Nara'nın beyanlarına dayandırılan iddialara göre Icardi, kızı Francesca'yı azarladıktan sonra odasına kilitledi. Küçük kızın bilgisayar aracılığıyla annesine ulaşarak yardım istediği ileri sürüldü.

Francesca'nın annesine gönderdiği mesajda evde yalnız olduğunu, babasının kendisine vurduğunu ve korktuğunu söylediği iddia edildi. Haberlerde, küçük kızın daha sonra evden çıkarak annesinin yanına gittiği belirtildi. Çiftin diğer kızı Isabella'nın da Wanda Nara'nın yanında kaldığı öne sürüldü.

ICARDI'NİN POLİSLE GÖRÜŞMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Arjantin'de yayımlanan LAM programında da ele alınan olayın ardından Wanda Nara'nın Icardi'nin evine gittiği ve eski çift arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

Haberlerde, Icardi'nin evden çıkmadığı ve olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşmeyi kabul etmediği ileri sürüldü. Ancak bu iddialara ilişkin futbolcunun açıklaması, aktarılan bilgilerde yer almadı.

YARALAMA İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI BELİRTİLDİ

Arjantin basınındaki haberlere göre olay, Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığına taşındı. Savcılığın yaralama iddiası kapsamında soruşturma başlattığı bildirildi.