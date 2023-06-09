Megan Fox Hakkında Çocuk İstismarı İddiaları: Oğullarını Kız Çocuklarına Ait Kıyafetlerle Giydiriyor

Ünlü oyuncu Megan Fox'un çocuklarına yönelik bir tartışma başladı. Yaklaşık 5 yıl önce Fox ile aynı sitede yaşayan Twitter kullancısı Robby Starbuck , Fox'un oğullarınıkız çocuklarına ait kıyafetler giymeye zorlandığını iddia etti.

Çocuklar bu durum karşısındakrizine girdiklerini ve bakıcılarınınçocukları teselli etmeye çalıştığını iddia eden Starbuck "Bu tam anlamıyla çocuk istismarıdır. Onlar için dua edin," dedi.

Olayın yaşandığı dönemde Fox'un oğulları fotoğraflardakinden daha gençti. Starbuck, çocukların "erkek çocuklarının giysilerini" giyme arzusunu açıkça dile getirdiklerini belirtti. Kendisi, daha sonra Tennessee'ye taşındığını ve bu hafta çocukların fotoğrafını çevrimiçi olarak gördüğünü belirtti. Bu durum karşısında oldukça üzgün olduğunu ve o zaman daha fazlasını yapabilseydi keşke yapabilseydi dedi, ama Kaliforniya'da bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığını belirtti.

Bu durum, Megan Fox'un çocuklarına yönelik ebeveynlik yöntemlerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu konuda daha fazla bilgi ve yorum bekleniyor.