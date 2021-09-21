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Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike - Son Dakika

Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike

21.09.2021 14:52
Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike, System.String[]

Gazeteci Arif Hür, pandemi sürecini ailesiyle birlikte Almanya'daki evinde geçiren ve uzun süredir konser vermeyen ünlü sanatçı Tarkan'ı bekleyen büyük tehlikeyi yazdı. İşte sosyal medyada tartışma konusu olan o yazı...

Tarkan, Z kuşağı ile bağ kurmakta zorlanıyor mu? İşte gazeteci Arif Hür'ün Tarkan hakkındaki dikkat çeken o yazısı:

"Pandemi sürecine ailesiyle birlikte Almanya'daki evinde geçiren ünlü sanatçı Tarkan'a son dönemde bir haller oldu. 'Aşı olmamak için direnmenin manası yok' deyip Covid-19 aşısına uzun süre mesafeli durduğunu itiraf eden Tarkan, son olarak da sıkıntılı ve hüzünlü olduğunu açıkladı.

Şöhreti, parası ve mutlu bir ailesi olan bir sanatçı, sıkıntılı ve hüzünlü olduğunu açıkça beyan ediyorsa, üç kuruş kazanmak uğruna tüm ömrünü trafikte ve iş yerinde heba eden vatandaşların ruh halini düşünmek bile istemiyorum.

Esas konumuza gelecek olursak... Tarkan'ı büyük bir tehlike bekliyor.

TARKAN'A 'Z KUŞAĞI' ŞOKU

Pandeminin başlangıcından bu yana kabuğuna çekilen Tarkan, farkında mı bilmiyorum ama 'Z kuşağı' ile sağlam bir bağ kurabilmiş değil. Sosyal medya hesabını da nev-i şahsına münhasır bir şekilde yöneten Tarkan, zaman zaman paylaştığı özlü sözlerle de Z kuşağının beklentilerinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz hafta katıldığım bir etkinlikte bir grup lise öğrencisiyle bir araya geldim. Yaşları 14 ila 18 yaş arasında değişen bu gençlere Tarkan hakkında ne düşündüklerini sorduğumda, 'Çok klasik biri. Şarkıları bize değil daha çok X ve Y kuşağına hitap ediyor. Biz daha çok rap ve alternatif müzik dinliyoruz' yanıtını aldım.

Üniversitede okuyan kuzenim ise, 'Geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler' diyerek Tarkan'a ince bir mesaj yolladı.

Z kuşağı olanların dünyasında her bilgi çok çabuk değişiyor ve gelişiyor. Bizler gibi geçmişe takılı kalmaktan, anıları yad etmektan ve klasik kalıplardan oluşan şarkı sözlerinden pek fazla hoşlanmayan bir nesilden bahsediyoruz.

"İNZİVAYA ÇEKİLMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Z kuşağına hitap eden; Edis, Buray, Aleyna Tilki, Ezhel, Zeynep Bastık, Eda Baba, Can Kazaz ve Kaan Boşnak gibi müzisyenlerin şehir şehir gezerek konserler verdiği, interaktif ortamlarda gençlerle buluştuğu bir ortamda Tarkan'ın 80'ine merdiven dayamış sanatçılar gibi inzivaya çekilip, kendini yeni kuşağa yeterince tanıtma çabası içerisinde olmaması gerçekten üzücü ve bir o kadar da düşündürücü. Genç arkadaşlardan aldığım bu yanıtlar beni de düşündürcü açıkçası.

Şunu net olarak söyleyebilirim...

Tarkan bir süre daha cam fanusundan çıkmazsa, Z kuşağını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

"EĞER KONSER MARATONUNA BAŞLAMAZSA..."

X ve Y kuşağını halen peşinden koşturan Tarkan'ın Z kuşağını yakalayabilmek adına sahnede aktif ve sosyal medya trendlerine hakim olması gerekiyor. 70 yaşındaki siyasetçilerin Z kuşağına hitap eden vaatler verdiği, onların sevdiği oyunları oynadığı ve sevdiği müzikleri paylaştığı bir ortamda Tarkan'ın daha yaratıcı ve özgün hamlelerde bulunup Z kuşağını bir şekilde yakalaması gerekir.

Tarkan, kısa süre içerisinde konser maratonuna başlamaz, yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturmazsa, başına buyruk yaşayan Z kuşağını kendisine çekme konusunda büyük sıkıntı yaşayacaktır.

Konserlerinde ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların altına gelen yorumlarda sadece X ve Y kuşağını görmek istiyorsa da tabii kendi kararıdır, saygı duymak gerekir.

Dilerim Türk Pop Müziğinin en değerli sanatçılarından olan Tarkan, bir an evvel pandemi korkusunu yener ve sahnelere geri döner. Tarkan'ın müziğine, vizyonuna ve bilgi birikimine hepimizin ihtiyacı var. Özellikle de Z kuşağının..."

Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike
Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike
Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike
Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike
Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike
Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike

Almanya, Pandemi, Konser, Tarkan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Megastar Tarkan'ı bekleyen büyük tehlike - Son Dakika Magazin


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