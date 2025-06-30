Meghan'ın ''ev yapımı'' reçeli fabrikasyon çıktı - Son Dakika
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Meghan'ın ''ev yapımı'' reçeli fabrikasyon çıktı

Meghan\'ın \'\'ev yapımı\'\' reçeli fabrikasyon çıktı
30.06.2025 11:29
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Meghan Markle'ın kavanozu 6,50 sterline (yaklaşık 270 TL) satılan ''ev yapımı'' reçelinin, ABD'deki bir fabrikada seri üretildiği ortaya çıktı. Bu durum, ürünün sürdürülebilirlik ve el emeği iddialarını tartışmaya açtı.

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın "ev tarifinden ilhamla hazırlandığı" belirtilen ahududu reçelinin, aslında ABD'nin Illinois eyaletindeki bir sanayi tesisinde üretildiği ortaya çıktı. Kavanozu 6,50 sterline (yaklaşık 270 TL) satışa sunulan reçel, Montecito'daki malikânesinden binlerce kilometre uzakta, ticari ölçekli bir gıda üreticisinde hazırlanıyor.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, reçelin üretimini üstlenen şirket, Kaliforniya merkezli The Republic of Tea. Aynı firma, daha önce Meghan'ın pazara sunduğu 9 sterlinlik bitki çaylarını ve 20 sterlinlik portakal çiçeği balını da üretiyordu.

EV YAPIMI DEĞİL, SERİ ÜRETİM

"As Ever" markası altında tanıtılan ahududu reçeli, Meghan'ın mutfağında geliştirdiği bir tariften yola çıkılarak hazırlandığı iddiasıyla pazarlanıyordu. Ancak şirketin üretim tesisi Montecito'ya 2.000 mil uzaklıktaki Illinois'te bulunuyor. Marka tarafından "akışkan dokuya sahip, özel üretim bir reçel" olarak lanse edilen ürünün, Meghan'ın paylaştığı videoda da açıkça fabrika ortamında hazırlandığı görülüyor.

Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

TALEPLE BAŞ EDEMEYİNCE TİCARİ ÜRETİME GEÇİLDİ

20 Haziran'da yapılan son ürün tanıtımının ardından "As Ever" web sitesine yarım milyondan fazla ziyaret gerçekleşti. Bu yoğun ilgi üzerine, ürünlerin geniş ölçekte üretilebilmesi için profesyonel bir gıda firmasıyla anlaşma yapıldığı belirtildi. Düşes'e yakın kaynaklar, ev yapımı tarifin ticari koşullara uygun hale getirilerek üretildiğini ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU SORGULANIYOR

Ürünün menşei ve kullanılan meyvelerin kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak aylarca "artizan ve sürdürülebilir" kimliğiyle pazarlanan bir reçelin fabrika üretimi çıkması, markanın etik iddialarını tartışmaya açtı.

Ayrıca Meghan'ın satışa sunduğu bitki çaylarının da aynı firma tarafından üretildiği, sitenin meta verilerinden tespit edilmişti.

Meghan Markle, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Meghan'ın ''ev yapımı'' reçeli fabrikasyon çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 12341234:
    Korkmasın ölmez 0 0 Yanıtla
  • Adam:
    Suits in aşık avukatı.. kocanı aldat sen 0 0 Yanıtla
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