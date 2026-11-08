Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

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Meghan Markle\'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle, çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerini bulundurmakla suçlandığı soruşturma kapsamında ABD'de tutuklandı. Yıllardır kızıyla görüşmeyen Markle'ın deposunda 78 şüpheli materyale el konulduğu belirtilirken, mahkeme yaşlı adamın elektronik gözetim şartıyla bakım merkezine dönmesine izin verdi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile evli olan Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, ABD'de yürütülen çocuk istismarı soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Florida eyaletinde 6 Kasım'da federal ajanlar tarafından gözaltına alınan 82 yaşındaki Markle'ın, çocukların cinsel istismarını içeren materyalleri bulundurmakla suçlandığı bildirildi. Tutuklanmasının ardından mahkemeye çıkarılan Markle hakkında elektronik gözetim kararı verildi.

DEPOSUNDA 78 ŞÜPHELİ MATERYAL BULUNDU

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Thomas Markle'ın yaklaşık 20 yıldır Los Angeles yakınlarında kiraladığı depoda arama gerçekleştirildi. Federal ekiplerin incelemelerinde çocuk istismarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 78 materyale el konuldu. Söz konusu materyallerin soruşturma kapsamında incelemeye alındığı belirtilirken, Markle hakkındaki suçlamaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediği vurgulandı.

Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

KELEPÇELİ VE TEKERLEKLİ SANDALYEDE GÖTÜRÜLDÜ

Florida'da kaldığı yaşlı bakım merkezinde gözaltına alınan Thomas Markle'ın, federal ajanlar eşliğinde kelepçeli ve tekerlekli sandalyede ambulansla götürüldüğü aktarıldı. Mahkemeye çıkarılan Markle'ın elektronik gözetim altında tutulması koşuluyla yaşlı bakım merkezine dönmesine izin verildi. Mahkeme ayrıca 82 yaşındaki Markle'ın yargılama sürecini anlayabilecek durumda olup olmadığının belirlenmesi amacıyla psikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesini istedi.

SORUŞTURMANIN ARKASINDAN AİLE İÇİ İHBAR ÇIKTI

Thomas Markle hakkındaki iddiaların geçmişinin 2019 yılına uzandığı belirtildi. Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, o yıl İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren bir mektup aldıklarını ancak diğer ülkelerin emniyet birimlerine bilgi vermediklerini duyurmuştu. Meghan Markle'ın üvey kardeşinin, babasının Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu bildirmesinin ardından soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı. Thomas Markle ise daha önce hakkındaki iddiaları reddetmişti.

MEGHAN MARKLE'IN SÖZLERİ YENİDEN DİKKAT ÇEKTİ

Babasıyla uzun süredir görüşmeyen Meghan Markle'ın daha önce yaptığı açıklamalar da yaşanan gelişmenin ardından yeniden dikkat çekti. Sussex Düşesi, babası hakkındaki iddiaları "endişe verici ve rahatsız edici" olarak nitelendirmiş, çocuklarını korumak için babasıyla arasına mesafe koyduğunu ifade etmişti.

Meghan Markle, konuyla ilgili açıklamasında, "Umarım artık anlaşılabilir ki, yıllar boyunca bazı medya yayınlarının çarpıtmasına rağmen, babamla aramdaki mesafe ve onun çocuklarımızla iletişim kurmasına izin vermeme tercihimin tek bir nedeni vardı: Onları korumak" ifadelerini kullanmıştı.

KRALİYET AİLESİYLE İLİŞKİLERİ ZATEN GERGİNDİ

Prens Harry ile 2018 yılında evlenen Meghan Markle, eşiyle birlikte 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişti. Çiftin Kraliyet Ailesi'ne yönelik açıklamaları, Kral 3. Charles ve Prens William ile ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. Meghan Markle'ın babasıyla yıllardır devam eden mesafeli ilişkisi ise Thomas Markle hakkındaki son suçlamalarla yeniden dikkat çekti.

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