Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 13. bölümünde neler olacak? - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 13. bölümünde neler olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı\'nın 13. bölümünde neler olacak?

Konstantinos, Mara'yı Mehmed'e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil'in işbirliğini açığa çıkartmıştı. Mara, Mehmed'e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı'yla kendisi mi yüzleşecek? Mehmed ise artık siyasi hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi! Mara'nın geri dönüşü Hala Sultan'ı endişelendirmiş, dikkatli olması konusunda Mihriban'ı uyarmıştır. Mara'nın ise Hala Sultan'ı açığa çıkartmak için yeni ama tehlikeli bir oyunu vardır. Hala Sultan için çanlar çalmaktadır, kurulan tertibe düşecek mi, yoksa bir kez daha muzaffer mi ayrılacak? Konstantinos ise şehrinin güvenliğini arttırmak için çareler aramaktadır. Şehrin yapılacak kuşatmaya karşı zafiyetini gören Konstantinos son çare olarak Vatikan'dan yardım istemeye karar verir. Helena ve Sfrancis buna karşı çıkar. Konstantinos her şeye rağmen bu birliği sağlayacak mı, yoksa muhalif düşüncelere karşı yenilgiye mi uğrayacak?

27.05.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 13. bölümünde neler olacak:

Konstantinos, Mara'yı Mehmed'e teslim ederken bütün gerçekleri söylemiş, Çandarlı Halil'in işbirliğini açığa çıkartmıştı. Mara, Mehmed'e bunu söyleyecek mi, yoksa Çandarlı'yla kendisi mi yüzleşecek?

Mehmed ise artık siyasi hesaplaşmalar sıkılmış ve fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vermiştir. Mehmed'in yeni hedefi: Dimitria Kalesi!

Mara'nın geri dönüşü Hala Sultan'ı endişelendirmiş, dikkatli olması konusunda Mihriban'ı uyarmıştır. Mara'nın ise Hala Sultan'ı açığa çıkartmak için yeni ama tehlikeli bir oyunu vardır.

Hala Sultan için çanlar çalmaktadır, kurulan tertibe düşecek mi, yoksa bir kez daha muzaffer mi ayrılacak?

Konstantinos ise şehrinin güvenliğini arttırmak için çareler aramaktadır. Şehrin yapılacak kuşatmaya karşı zafiyetini gören Konstantinos son çare olarak Vatikan'dan yardım istemeye karar verir.

Helena ve Sfrancis buna karşı çıkar. Konstantinos her şeye rağmen bu birliği sağlayacak mı, yoksa muhalif düşüncelere karşı yenilgiye mi uğrayacak?

Kaynak: Magazinkolik

Çandarlı, Vatikan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 13. bölümünde neler olacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 13. bölümünde neler olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement