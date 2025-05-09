Mehmet Ali Erbil'den Bursa'da Renkli Anlar - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'den Bursa'da Renkli Anlar

Mehmet Ali Erbil\'den Bursa\'da Renkli Anlar

Mehmet Ali Erbil, Bursa'da sahne alan Mehmet Çevik ile keyifli sohbetler ve esprilerle geceyi renklendirdi.

09.05.2025 09:06
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Bursa'da Mehmet Ali Erbil rüzgarı esti. Ünlü şarkıcı Mehmet Çevik'in sahne performansına eşlik eden Mehmet Ali Erbil, geceye damgasını vurdu. Gece boyunca esprileriyle kırıp geçiren Erbil, samimi sohbeti ve hatıralarıyla izleyicileri kahkahaya boğdu. Mehmet Ali Erbil, "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" dedi. Sanatçı Mehmet Çevik de Serdar Ortaç'a verdiği 450 bin doların tek tuşla kaybolmasının hatırasını sahnede anlatırken, "Ben de Malta'ya gidecektim Allah'tan eşim engel oldu. Eşimi çok seviyorum" dedi.

"Ancak ölünce kıymetim bilinecek"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sahnedeki Mehmet Çevik ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Çevik'in Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şovmeni, sunucusu, oyuncusu, tiyatrocu, aktörü olarak davetlilere takdim ettiği Mehmet Ali Erbil "Ancak öldükten sonra kıymetim bilinecek" diyerek duygusal bir göndermede bulundu. Çevik, duygulanan ünlü şovmeni Bursa'da zengin bir eş bulma esprisiyle güldürdü.

"Serdar Ortaç'a verdiğim 450 bin dolar tek tuşla kayboldu"

Mehmet Çevik'in sahnesinde yaptığı espriler geceye damga vurdu. Çevik'in, Malta esprileriyle ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e takılması ve "Serdar Ortaç'a verdiğim 450 bin dolar tek tuşla kayboldu" esprisi izleyicileri kahkahalara boğdu.

Çevik'ten Serdar Ortaç'ın Bilsem ki ve Ebru Gündeşin seslendirdiği Duygularım şarkılarını okumasını isteyen Mehmet Ali Erbil sosyal medyasından canlı yayın başlatıp binlerce takipçisine ve Serdar Ortaç'a Mehmet Çevik'in sahne performansını canlı olarak izletti.

Aynı okuldan mezun olduk

Gece boyunca sıcak sohbetler devam ederken, Erbil ve Çevik'in aynı okuldan mezun olduklarını açıklamaları seyircileri şaşırttı. "Biz ikimiz de Nişantaşı Biçki Dikiş'ten mezunuz" diyen Erbil, "Ben kaneviçe bölümündeydim, sen hangi bölümdün? Overlok bölümü mü?" diyerek esprili bir dille durumu anlattı.

Bursa'daki unutulmaz gece, Mehmet Ali Erbil ve Mehmet Çevik'in sahne şovlarıyla renklenirken, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Mehmet Çevik'in birbirinden özel şarkılarıyla eğlenen Erbil kimsenin programına gitmediğini bir tek Mehmet Çevik'i dinlemek için Bursa'ya geldiğini anlattı.

"29 yıldır nafaka ödeyen dünyada ki tek adamım"

Eşi Gizem Çevik'i dinleyip Malta'ya gitmediğini anlatan Mehmet Çevik "İyi ki eşimi dinlemişim. Eşimi çok seviyorum. Her şey senin başının altından çıkıyor Mehmet Ali Abi" diye konuştu.

Ünlü şovmen de "Bende eşlerimi çok seviyorum. Bende eşlerimi dinledim" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Mehmet Çevik ünlü şovmenin Türkiye nafaka birinciliği ödülü sahibi olduğunu söyleyince izleyenler kahkahaya boğuldu. 29 yıldır kesintisiz nafaka ödeyen dünyadaki tek adamın kendisini olduğunu belirten Erbil, "Helal olsun iyi ki de ödemişim, çocuklarım bana çok iyi baktılar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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